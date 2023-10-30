Kocaeli'de düğün konvoyunda havaya ateş açan aracın bagajından makineli tüfek çıktı Düğün konvoyunda gövde gösterisi yaparak havaya ateş açan araç, duyarlı vatandaşların ihbarı sayesinde durduruldu. Araç içerisinde inceleme yürüten güvenlik ekipleri, otomobilin bagajında makineli tüfek ve çok sayıda mermi bulunduğunu tespit etti.

İHA

Konvoylarda havaya atılan kurşunlar çevreye tehlike saçmaya devam ediyor.

Her yıl yüzlerce vatandaş, şehir magandalarının sıktığı kurşunlar nedeniyle hayattan koparılıyor.

Şehir magandası bu kez Kocaeli'de ortaya çıktı.

Düğün konvoyunda havaya ateş açtı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobilden havaya ateş açıldı.

Bu olaya tanıklık eden vatandaşlar aracı güvenlik ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli aracı durdurarak inceleme başlattı.

Bagajdan makineli tüfek çıktı

Ekiplerin incelemesi sırasında sürücü C.A., otomobilinin bagajındaki uzun namlulu makineli tüfeği, bu tüfeğe ait şarjör ve fişekleri ekiplere teslim etti.

Aracın içini de inceleyen ekipler, sürücü kısmındaki paspas üzerinde şarjör ve bu şarjöre takılı 10 fişek buldu.

İnceleme başlatıldı

Ekipler, bunun üzerine aracın sürücüsü C.A.'ya şarjörün hangi silaha ait olduğu sordu.

C.A. ise hangi silaha ait olduğunu bilmediğini ve şarjörün kendisine ait olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)