DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında 2 kişi silahla ateş açıp geldikleri araçla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yakalandılar
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa süre sonra kaçtıkları araçta yakalayıp gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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