Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de ekmek yapan kadınlar yangın çıkardı

Kocaeli'de ekmek yapan kadınlar yangın çıkardı

Dilovası'nda kadınların ekmek yapmak için fazla odun attığı tandır ocağından sıçrayan alevler, yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yükselen alevleri söndürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.