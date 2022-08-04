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    Kocaeli'de ekmek yapan kadınlar yangın çıkardı

    Dilovası'nda kadınların ekmek yapmak için fazla odun attığı tandır ocağından sıçrayan alevler, yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yükselen alevleri söndürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 04.08.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:54
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    Kocaeli'de ekmek yapan kadınlar yangın çıkardı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bahçesindeki kadınlar, kömürlük olarak kullanılan kulübede tandır ocağını yakarak ekmek yapmak istedi.

    Kadınlar, odunu fazla atınca yangın çıktı. Kulübeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

    Kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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