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- Kocaeli'de elektrikli süpürgeden el bombası çıktı
Kocaeli'de elektrikli süpürgeden el bombası çıktı
Ruhsatsız silah satanlara yönelik başlatılan operasyonda, elektrikli süpürgeden el bombası çıkarken 8 şüpheli gözaltına alındı.
- 28.12.2022 - 16:09
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyonun düğmesine basıldı.
Adresleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler eş zamanlı baskın düzenlendi.
1 Kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Elektirikli süpürgeden bomba çıktı
El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.
Soruşturma sürüyor
DHA'nın haberine göre, konuya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.