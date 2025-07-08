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Kocaeli'de engelli kızını kurtaran baba boğuldu

Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren engelli kızını kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti. Ayrıca bölgenin girilmesi yasak sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.

İHA İHA
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Uzunkum Plajı'nda korkunç bir olay meydana geldi.

Düzce'den geldikleri öğrenilen Murat Akın (52) ile kızı Rana Akın, denize girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rana Akın'ı kurtarmak için baba hemen müdahale etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların da ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Engelli kız ve babası, sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti.

Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.

Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

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