Kocaeli'de engelli vatandaş, sokak ortasında darbedildi

İHA

Kocaeli kent merkezinde dün akşam saat 20.00 sularında yaşanan olay, kamuoyunu sarsan bir şiddet vakasını gözler önüne serdi. Engelli birey K.Ö., elinde poşetle yolda yürüdüğü sırada, arkasından koşarak gelen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Şahsın ani ve sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırı sonucu K.Ö., çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÇEVREDEKİLER SALDIRGANI YAKALADI

Saldırganın engelli vatandaşa yönelik şiddeti, çevredeki duyarlı yurttaşların müdahalesiyle son buldu. Vatandaşlar, saldırganı etkisiz hale getirerek K.Ö.’yü onun elinden kurtardı.

ALKOLLÜ SALDIRGAN, NEDENSİZCE SALDIRDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı K.Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanda inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın alkollü olduğu ve herhangi bir neden olmaksızın saldırıya giriştiği iddia edildi.

Emniyet güçleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın nedeni ve şüphelinin geçmişi ise mercek altına alındı.