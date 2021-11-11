Kocaeli'de eşini öldüren Damla Kutulu'nun yargılanması yeniden başladı

Körfez ilçesinde 6 yıl önce eşini piknik tüpü ve bıçakla öldüren Damla Kutulu’nun yargılanmasına yeniden başlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında eşi Fikret Kutulu'dan şiddet gören Damla Kutulu, eşinin başına piknik tüpüyle vurup, daha sonra 14 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrasında Damla Kutulu, nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Damla Kutulu ilk ifadesinde, şu sözleri kaydetmişti:

"Biz görücü usulü ile evlendik. Eşim evlendiğimizden bu yana hep beni dövdü. Biri 12, diğeri 10 yaşında iki tane kızım var. 15 senedir belki düzelir diye sabrettim.

“BENİ SÜREKLİ ALDATTIĞINI HERKES BİLİYORDU”

Ayrılmak istedim ama beni öldürmesinden ve çocuklarımın kötü yola düşmesinden korktuğum için boşanamadım. Sürekli alkol alırdı. Beni sürekli aldattığını herkes biliyordu. "Seni öldürürüm" diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Eve her gelişinde bana şiddet uyguluyordu, çocuklarımı da dövüyordu.

“YORULUNCA BİRAZ DİNLENDİ, SONRA YİNE DÖVMEYE DEVAM ETTİ”

Olay günü, Fikret beni dövdü. Dövmekten yorulunca biraz dinlendi, sonra yine dövmeye devam etti. Sonrasında da arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktı. Geldiğinde beni tekrar dövecek diye kızlar evdeki tüm kesici aletleri ve bana vurduğu şeyleri sakladı.

“PİKNİK TÜPÜ İLE YÜZÜME VURDU”

Eve geldiğinde kızlara 'Atlama ipiniz var mı?' diye sordu. Kızlar yok deyince de 'Tamam, ben yarın silah alıp annenizi vuracağım' dedi. Sonra beni yine dövmeye başladı. Piknik tüpüyle yüzüme vurdu. Beni dövdükten sonra uyudu.

“BANA ÇEKTİRDİĞİ ACIYI YAŞAMASI İÇİN TÜPLE BİR KERE VURDUM”

Uyandıktan sonra beni tekrar döveceğini düşündüm ve mutfağa gidip piknik tüpünü ve bıçağı aldım. O yatarken bana çektirdiği acıyı yaşaması için tüple bir kere vurdum. Sonra ayağa kalkar gibi oldu ve 'Ne yapıyorsun?' dedi. Böyle olunca ben de kalkıp beni öldürecek diye korktum ve bıçağı rastgele salladım. Hareket etmediğini görünce de üzerini örttüm ve eniştemi arayıp olanları anlattım."

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Damla Kutulu'nun beraat etmesi davasına ilişkin Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık Damla Kutulu, kızı Ş. Kutulu ve avukat Anıl Acurman katıldı.

Duruşmada söz alan Damla Kutulu, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmeyerek önceki kararda kalınması gerektiğini istedi.

“OLAY GÜNÜ BABAM ANNEMİ ÇOK DÖVDÜ”

Söz alan çiftin kızları Ş. Kutulu, "Babam; annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı. Olay günü babam, annemi çok dövdü. Annem öldürülme korkusu yaşadığı için bu olay meydana gelmiştir. Annem şu an hem çalışıyor hem bizlere bakıyor. Annemden şikayetçi değilim." dedi.

Mahkeme Heyeti, Damla Kutulu’nun tutuksuz halinin devamına karar vererek, avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.