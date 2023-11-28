Kocaeli'de eski karısını öldürüp kaçan katil zanlısı Yalova'da yakalandı Kocaeli'de bir ay önce boşandığı 3 çocuk annesi eski karısını tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı yapılan operasyonla Yalova'da yakalandı.

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanının ikinci katında 22 Kasım günü arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile ateş edildi.

Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içinde yere yığılırken zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden yaklaşık 1 ay önce de boşanmıştı.

Yalova'da operasyonla yakalandı

Olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan Vahyettin P.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Yalova Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'nca katil zanlısının izine rastlanıldı.

Vahyettin P., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Yalova'da bulunan ikametine yakın başka bir evde yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)