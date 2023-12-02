Kocaeli'de eski sevgilisinin evine dayanmıştı! Serbest kaldı Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şahıs, önleyici tedbir kararıyla çıkarıldığı adilyede serbest bırakıldı.

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İHA

İzmit'te yaşayan Ç.C isimli bir şahıs, bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı K.Y.'nin evinin önüne geldi.

Eski kız arkadaşını rahatsız eden ve kapısına dayanan Ç.C., ortalığı birbirine kattı.

Korkuya kapılan K.Y., telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulamasından (KADES) yardım butonuna bastı. Jandarma ekipleri, 3 dakika gibi kısa sürede olay yerine gelerek, şahsı gözaltına aldı.

Şiddet gördüğü için ayrılmış

Ç.C.'nin üstünde yapılan aramada tabancanın yanı sıra 3 fişek ve bıçak ele geçirildi. Hakkında tedbir kararı bulunan şahıs, karakola götürüldü. İfadesi alınan Ç.C., daha sonra adliyeye sevk edildi. K.Y.'nin şiddet gördüğü için Ç.C'den ayrıldığı ancak kendisinden bir türlü kurtulamadığı öğrenildi.

K.Y.'nin, eski sevgilisinden kurtulmak için sürekli adres değiştirerek tedbir ve koruma kararı aldırdığı, ayrıca olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı bildirildi.

Serbest!

Dün adliyeye sevk edilen Ç.C., K.Y’nin ikametine ve iş yerine gitmesi yasaklanarak, önleyici tedbir kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)