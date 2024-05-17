Kocaeli'de evdeki yangında 7 yaşındaki kız hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemelerde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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DHA

Kocaeli'de evde çıkan yangın can aldı...

Yangın, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıktı.

İzmit ilçesindeki evde, hamile S.D. ile erkek çocukları M.D. (5) ve M.D. ile kızı Hazal Demir'in (7) bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen alevlere ekipler müdahale etti

Anne, yangın sırasında 2 oğlunu evden çıkarken, Hazal mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne S.D. ve çocukları M.D. ile M.D.’yi ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürdü.

Küçük kız yangında hayatını kaybetti

Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Anne ve 2 oğlunun sağlık durumu iyi

4’üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.’nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)