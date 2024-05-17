Kocaeli'de evde çıkan yangın can aldı...
Yangın, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıktı.
İzmit ilçesindeki evde, hamile S.D. ile erkek çocukları M.D. (5) ve M.D. ile kızı Hazal Demir'in (7) bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yükselen alevlere ekipler müdahale etti
Anne, yangın sırasında 2 oğlunu evden çıkarken, Hazal mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne S.D. ve çocukları M.D. ile M.D.’yi ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürdü.
Küçük kız yangında hayatını kaybetti
Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Anne ve 2 oğlunun sağlık durumu iyi
4’üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.’nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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