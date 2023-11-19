Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan tekneler karaya vurdu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri kıyıya vurdu; yaşanan fırtına tekne sahiplerine ve etraftakilere zor onlar yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bugün bütün yurdu sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisi altına aldı.

Kocaeli de fırtınaladan etkilenen illerin arasında yer aldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda da fırtına sebebiyle tekneler rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu.

Fırtına nedeniyle Balyanoz Koyu'na demirli bazı amatör balıkçı tekneleri su alarak batma tehlikesi geçirdi.

Yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Zaman zaman dalgalar insan boyunu aşarken, balıkçılar da fırtına etkisiyle zor anlar yaşadı. Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)