Kocaeli'de genç kadın eski sevgilisinden KADES sayesinde kurtuldu: Tabancayla kapısına dayandı Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi evine girmeye çalışınca KADES uygulamasından ihbarda bulunan kadın saldırıdan kurtuldu. Jandarma ekipleri, 3 dakika içinde adrese gelerek şahsı gözaltına aldı.

DHA

Kocaeli'de korku dolu anlar yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Ç.C., uzaklaştırma kararına rağmen eski sevgilisinin kapısına dayandı.

26 yaşındaki K.Y., kendisine şiddet uyguladığı için erkek arkadaşından ayrıldı.

3 dakikada ihbara geldiler

Genç kadın Ç.C.'yi, kapıda, evine girmeye çalışırken görüp Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu.

Bunun üzerine jandarma ekipleri 3 dakikada adrese geldi.

Gözaltına alındı

Eve giremeden ruhsatsız tabanca, mermiler ve bıçakla yakalanan Ç.C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ç.C. bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Sık sık adres değiştirdi

Bu arada K.Y.'nin, eski sevgilisi Ç.C.'nin kendisini bulamaması için sık sık adres değiştirdiği, olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı öğrenildi.

KADES nedir?

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)