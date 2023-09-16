Kocaeli'de göreve giden çevik kuvvet ekibi kazaya karıştı: 5 polis yaralandı İzmit ilçesinde çevik kuvvet ekiplerinin içinde bulunduğu 3 minibüs olmak üzere toplam 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde göreve giden çevik kuvvet ekiplerinin içinde bulunduğu 3 minibüs, bir hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ambulansa çevre hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı eski haline döndü.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)