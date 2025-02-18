Kocaeli'de haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Recai Pirimoğlu’ndan iki gündür haber alamayan yeğeni, endişelenerek evine gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İçeri girdiğinde, Pirimoğlu’nu koltukta hareketsiz yatarken buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAĞLIK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Pirimoğlu’nun cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen yaşlı adamın ölümüne ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.