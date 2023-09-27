İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Eskihisar Feribot İskelesi'nde S.O. (49) hakimiyetindeki hafif ticari aracın sürücüsü bir anlık dalgınlıkla yolu karıştırdı.
Hızla giden hafif ticari araç iskeleden denize uçtu, sürücü can havliyle aracın içinden yüzerek karaya ulaştı.
Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hızla seyreden hafif ticari aracın denize uçtuğu ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)