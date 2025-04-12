DHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, M.K’nin kontrolünün yitirdiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış