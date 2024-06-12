İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesi liman ışıklarında, trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu D-100 karayolunda bir sürücü, dönülmez kavşağa aniden daldı. Bu esnada hızlı bir şekilde Derince istikametine ilerleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.
Zincirleme kazaya neden oldu
Dönülmez yerden dönmeye çalışan sürücüye bir başka otomobil çarptı. Otomobil ardından sağ şeritte ilerleyen bir başka otomobile çarptı.
Araçlar savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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