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Kocaeli'de hatalı U dönüşü kazaya neden oldu

Kocaeli'de hatalı U dönüşü kazaya neden oldu Derince ilçesinde dönülmez kavşaktan U dönüşü yapan sürücü kazaya sebep olurken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.