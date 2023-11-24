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Kocaeli'de hem otomobil hem de tırın çarptığı 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Kocaeli'de hem otomobil hem de tırın çarptığı 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kıza önce otomobil, ardından da tır çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi.