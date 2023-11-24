Kocaeli'de hem otomobil hem de tırın çarptığı 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

DHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 kara yolu Halıdere Mahallesi mevkisinde Uğur Karan yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Tuğçe A.'ya çarptı
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Tuğçe A., seyir halindeki tırın altında kaldı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Yaklaşık 80 metre sürüklenen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Uğur Karan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken tır sürücüsü ise kaçtı.
Tır sürücüsü aranıyor
Polis ekipleri otomobilin ardından genç kıza çarpan tırın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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