Kocaeli'de hırsızı yakalayan bir grup genç, bodrum katında acımasızca işkence yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2019 yılında yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

30 Ağustos tarihinde yabancı uyruklu M.M., İ.C. isimli kişinin telefonunu çalarak, kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı. Aynı zamanda hırsızlığa uğrayan genç adam da beraberindekilerle birlikte M.M.'yi ekiplerden önce buldu.

Ardından zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü.

Burada M.M.'nin üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler, darp ve hakaret etti, o anları da kayıt altına aldı.

Görüntülerde, boynuna ip bağlanan şahsın zaman zaman korku dolu gözlerle kameraya baktığı anlar da yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Davanın ilk duruşması bugün Gebze Adliyesinde görülecek.

Öte yandan emniyette verdiği ifadede başından geçenleri anlatan M.M., kan donduran o anları şu ifadelerle anlattı:

E.S. beni telefonla aradı. Evine gittim. Sonra evden çıktık. Bir müddet sonra hiçbir şey demeden E.S. yanımdan ayrıldı. Bende caddeye doğru devam ettim. Sonra yanıma bir araç yaklaştı. Araçtan 2 kişi indi ve beni zorla arka koltuğa bindirdi. Araçta yüzüme yumruk attılar. Araçla daha önce telefon çaldığım kıyafet dükkanına götürdüler. Burada alt kata indirdiler. Bu sırada birkaç kişi daha geldi ve 9 kişi oldular. Hepsi beni darbetti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi. Eşofmanımı çıkardılar ve onun ipini boğazıma bağladılar. Birinin elinde soda şişesi vardı. Şişeyi makatıma sokmaya çalıştı.