Kocaeli'de hırsızlık yapmak için eve tırmanırken yakalanan şahıs adliyede

DHA
Kocaeli'de hırsızlık olayı üzerine ekipler harekete geçti.
İzmit'te bir kişinin apartmanın 1'inci katındaki balkona tırmandığını görenler, polise ihbarda bulundu.
Tırmanmaya çalıştığı balkonda yakalandı
Polis, hırsızlık amaçlı eve girmeye çalışan M.S.'yi balkonda yakaladı. M.S.'ye gözcülük yapan R.B. de polis ekiplerince yakalandı.
M.S. ve R.B.'nin daha önce de 3 evden daha hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliye binasına getirildikleri sırada R.B., el hareketi yaptı. M.S. ise "Akıllı olun, yalan yanlış yazmayın" diyerek bağırdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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