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Kocaeli'de hırsızlık yapmak için eve tırmanırken yakalanan şahıs adliyede

Kocaeli'de hırsızlık yapmak için eve tırmanırken yakalanan şahıs adliyede İzmit ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan, 4'üncü adrese girerken yakalanan M.S. ile gözcülük yapan R.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.