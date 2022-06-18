Kocaeli'de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kocaeli'de kamu kurumlarının hurdaya ayırdığı malzemeleri satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 16 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesindeki kamu kuruluşunun hurdaya ayırdığı geri dönüşüm ve sarf malzemelerinin usulsüz yollarla satılarak kazanç elde edildiğini belirledi.

Kocaeli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla aralarında kamu kuruluşu çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

7 milyon liralık malzeme bulundu

Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 7 milyon TL değerinde hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinesi, sarf malzemeleri ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

9 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi, 1'i de yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

6 kişi ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.









