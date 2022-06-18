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- Kocaeli'de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Kocaeli'de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı
- 18.06.2022 - 13:43
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesindeki kamu kuruluşunun hurdaya ayırdığı geri dönüşüm ve sarf malzemelerinin usulsüz yollarla satılarak kazanç elde edildiğini belirledi.
Kocaeli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla aralarında kamu kuruluşu çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.
7 milyon liralık malzeme bulundu
Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 7 milyon TL değerinde hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinesi, sarf malzemeleri ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.
9 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi, 1'i de yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
6 kişi ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.