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    Kocaeli'de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

    Kocaeli'de kamu kurumlarının hurdaya ayırdığı malzemeleri satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 16 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.06.2022 - 13:43
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    Kocaeli'de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesindeki kamu kuruluşunun hurdaya ayırdığı geri dönüşüm ve sarf malzemelerinin usulsüz yollarla satılarak kazanç elde edildiğini belirledi.

    Kocaeli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla aralarında kamu kuruluşu çalışanlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

    7 milyon liralık malzeme bulundu

    Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 7 milyon TL değerinde hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinesi, sarf malzemeleri ele geçirildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

    9 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi, 1'i de yurt dışına çıkış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    6 kişi ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Kocaeli de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı #1

    Kocaeli de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı #2

    Kocaeli de hurda vurgunu operasyonu: 9 kişi tutuklandı #3


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