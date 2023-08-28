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Kocaeli'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü Abone Olun

Kocaeli'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü Kocaeli'de bir kişi husumetlisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

AA & Ensonhaber Kocaeli'nin Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan H.E., T.E., C.E. ile Engin Kurt arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Engin Kurt bıçakla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede can verdi Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Engin Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı. 3 kişi tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., T.E. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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