Kocaeli'de husumetlilerin bıçaklı kavgasında araya giren kadın yaralandı Kocaeli'de husumetli 2 kişi, birbirine bıçakla saldırdı; araya giden 1 kadın dahil toplamda 3 kişi yaralandı.

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 32 yaşındaki Y.G., husumetlisi 28 yaşındaki S.G.'nin dükkanına geldi.

Burada ikili arasında tartışma çıktı, taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Bu sırada kavgaya müdahale eden bir kadın da bıçakla yaralandı.

3 kişi yaralandı

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu arada kavgayı duyup, olay yerine gelen taraf yakınları da tartıştı. Gerginlik, polisin müdahalesi sona erdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)