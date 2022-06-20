Körfez ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralı kadınlardan biri hayatını kaybetti.

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde, geçen hafta iki aile arasında Kandıra’daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi.

3 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.’nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de G.Ş.’nin yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde iki ailenin kavga anları Kocaeli Koz sitesinin görüntülerinde yer aldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli’de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - VİDEO

Kavga hastanede de devam etti

Öte yandan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki ailenin tekrar karşılaşması sonucu tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, polis ekiplerinin müdahale etmesiyle arbedeye dönüşmeden sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.