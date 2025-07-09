Kocaeli'de iki araç tünel içinde çarpıştı: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde ilerleyen kamyonet sürücü B.G., İzmit geçişinde bulunan tünelde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet, K.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

3 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazada kamyonet sürücüsü B.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. isimli çocuk ve G.D. isimli bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde araç kuyrukları oluşurken tek şeritten kontrollü verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.