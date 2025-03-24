Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 92 bin TL ceza

İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin dün Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetimlerde K.Ç. isimli şahsın ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş tek odalı daire içerisinde kumar oynattığını tespit etti.

CEZA KESİLDİ

K.Ç'ye dli işlem yapılırken kumar oynanan 7 bin 200 TL paraya el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye şahsa toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

KUMAR OYNATAN KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Ayrıca dün İzmit'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde M.E.B'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edilmesi üzerine şahsa adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan 6 şahıs hakkında ise 55 bin 482 TL idari para cezası uygulandı, 5 bin 850 liraya da el konuldu.