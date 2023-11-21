İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi'nde seyir halindeki servis minibüsü işçi indirdiği esnada alev topuna döndü.
İşçiler can havliyle kendini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç hurdaya döndü.
İşçiler son anda kurtuldu
İşçilerin son anda kurtulması büyük faciayı önledi.
Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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