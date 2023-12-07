Kocaeli'de işe giderken hastanelik oldular Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı. İşe giderken kaza geçirdiklerini söyleyen hafif ticari aracın sürücüsü, "Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu. Benimde frene basmamla sürüklendik" dedi.

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi İzmit istikametinde Sami K. idaresindeki 10 N 5977 plakalı otomobil, Önder Ö. hakimiyetindeki 34 FNT 229 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Eren K., Ali E.G. ve otomobil sürücüsü Sami K. yaralandı.

İşe gidecekken hastaneye gitmek zürında kaldılar

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu"

Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Önder Ö., "İşe gitmek için normal şeridimizde gidiyorduk. 250-300 metre ileriden sinyalimi verdim, sola dönecektim. Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu. Benimde frene basmamla sürüklendik. Olay bundan ibaret" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)