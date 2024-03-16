Kocaeli'de işe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği öğrenilemeyen şüpheli tarafından pusu kurularak tabancayla vuruldu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken zanlı, Esen'i tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti.

İHA

Kocaeli'de Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokakta bulunan site önünde sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), sokak başında arabasında bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu.

Pusu kurup kurşun yağdırdı: Bir de üstüne tekmeledi

Esen kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Kurtarılamadı

Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)