Kocaeli'de ışıklarda bekleyen otobüs ve otomobile cip çarptı: 7 yaralı Kocaeli İzmir'te cipin trafik ışıklarında bekleyen özel halk otobüsü ile otomobile arkadan çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda H.B.U. kontrolündeki cip, trafik ışıklarında bekleyen M.Y. idaresindeki özel halk otobüsü ve E.Y. hakimiyetindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle cipteki sürücü H.B.U., sağ koltuktaki yolcu ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar adeta can pazarı yaşanan kaza yerine yardıma giderken bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle D-100 yan yol İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)