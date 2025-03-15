Kocaeli'de kaçak makaron operasyonu

İHA

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı uygulamalar için sahaya çıktı.

8 MİLYON BANDROLSÜZ MAKARON BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit Tem Otoyolu İstanbul istikametinde şüpheli bir tır durduruldu.

Tırda, çekici ve dorsesinde köpekle yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Makaronlara el koyulurken 2 şüpheli hakkında 5607 S.K.M suçundan adli işlem yapıldı.