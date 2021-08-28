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    Kocaeli'de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı

    Yayaya çarpmamak için ani manevra yapan kadın sürücü, bir anda restoranın korkuluklarına çarparak durdu.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 10:27
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    Kocaeli'de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi ve Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi kesişiminde Gamze A. isimli sürücü, ani manevra yaptı.

    Gamze A., 41 AFT 211 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, bir anda önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

    RESTORAN KORKULUKLARINA ÇARPTI

    Manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan restoranın demir korkuluklara çarptı.

    KAZADA BURNU KANAMADI

    Otomobilin restorana girmesini demir korkuluklar önlerken, Gamze A. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

    Kocaeli'de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı VİDEO


    Kocaeli de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı #1

    Kocaeli de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı #2

    Kocaeli de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı #3

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