Kocaeli'de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı

Kocaeli'de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı

Yayaya çarpmamak için ani manevra yapan kadın sürücü, bir anda restoranın korkuluklarına çarparak durdu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi ve Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi kesişiminde Gamze A. isimli sürücü, ani manevra yaptı.

Gamze A., 41 AFT 211 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, bir anda önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

RESTORAN KORKULUKLARINA ÇARPTI

Manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan restoranın demir korkuluklara çarptı.

KAZADA BURNU KANAMADI

Otomobilin restorana girmesini demir korkuluklar önlerken, Gamze A. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kocaeli'de kadın, yayaya çarpmamak için restoranın kolluklarına çarptı VİDEO









