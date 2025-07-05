Kocaeli'de kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu. 2-3 gündür kayalıklarda olduğu değerlendirilen cesedin kime ait olduğu tespit edildi.