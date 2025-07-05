Kocaeli'de kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi sınırlarında bulunan tabiat parkında sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, kanyon bölgesinde kayalıklara sıkışmış halde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Gebze Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kanyon boyunca yaklaşık 500 metre ilerleyerek kayalık alana ulaştı.
CANSIZ BEDEN TESPİT EDİLDİ
Zorlu arazide yapılan tırmanışın ardından ulaşılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde cesedin, Doğan Güneş Yılmaz’a ait olduğu tespit edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaklaşık 2-3 gündür kayalıklarda olduğu değerlendirilen Yılmaz’ın cansız bedeni, AFAD ve GEAK ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak kanyon boyunca taşındıktan sonra cenaze aracına teslim edildi.
Doğan Güneş Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.