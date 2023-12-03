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Kocaeli'de kayınpeder dehşeti: Damadı ve kardeşini vurdu

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti: Damadı ve kardeşini vurdu Kocaeli'de bir kişi, tartışma yaşadığı damadı ile damadının kardeşini tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kayınpeder gözaltına alındı.