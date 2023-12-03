Kocaeli'de kayınpeder dehşeti: Damadı ve kardeşini vurdu

DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde M.Y. ile damadı Mustafa S. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ile damadının kardeşi Osman S.'ye ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Gözaltına alındı
Yaralanan Mustafa S. ve Osman S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayınpeder M.Y.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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