Kocaeli'de kayıp iş adamının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İHA
Kocaeli'de yaşayan 56 yaşındaki iş adamı Nurhan Ör'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.
Yapılan araştırmalar neticesinde Ör, Gebze'de otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Ekiplerce yapılan geniş çaplı incelemede Ör'ün cinayete kurban gittiğini belirledi.
6 kişi gözaltında
Parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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