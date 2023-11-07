Kocaeli'de kaza: 2 ölü 10 yaralı Başiskele ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

D-130 kara yolu İzmit istikametinde, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 HB 3302 plakalı ciple 41 AJR 709 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişi olduğu öğrenildi. Kazada bir çocuk ve hamile kadın hayatını kaybetti.

5'i çocuk toplam 10 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D130 Karayolu 2 buçuk saat boyunca kapalı kapandı, alternatif yollar ile araç geçişine kontrollü şekilde izin verildi. İncelemelerin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardında yol trafiğe açıldı.