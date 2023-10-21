Kocaeli'de kaza! İşçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı Gebze ilçesinde sabah saatlerinde işçileri taşıyan minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

AA

Gün geçmiyor ki trafikte kaza meydana gelmesin.

Bu kez olayın adresi Kocaeli.

Sabah saatlerinde Gebze ilçesinde seyir halinde olan işçileri taşıyan minibüs belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Servis devrildi

Ardından Y.B. idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddenin savaş alanına döndüğü görüldü.

11 yaralı

Halk otobüsünde ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)