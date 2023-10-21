Kocaeli'de kaza! İşçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

AA
Gün geçmiyor ki trafikte kaza meydana gelmesin.
Bu kez olayın adresi Kocaeli.
Sabah saatlerinde Gebze ilçesinde seyir halinde olan işçileri taşıyan minibüs belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Servis devrildi
Ardından Y.B. idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddenin savaş alanına döndüğü görüldü.
11 yaralı
Halk otobüsünde ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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