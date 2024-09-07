Kocaeli'de yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı
TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde seyir halinde olan Abdullah Yüzer isimli sürücü, Tavşancıl geçişinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI
Yüzer'in kullandığı otomobil, sürüklenerek bariyerlere ok gibi saplandı.
Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler otomobili parçalayarak aracın içine kadar girdi.
Yolcular araç içine sıkıştı, Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi neticesi sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI
Kazada yaralanan Turgay Yüzer ve Firdevs Yüzer, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gebze'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralı haldeki Abdullah Yüzer ise ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sürücü Yüzer, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza sebebiyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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