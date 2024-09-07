Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de kaza yapan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

Kocaeli'de kaza yapan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü EM otoyolunun Tavşancıl geçişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçta bulunan bir iki ölürken 2 kişi ise ağır yaralandı.