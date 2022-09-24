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    Kocaeli'de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı

    İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • 24.09.2022 - 03:22
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    Kocaeli'de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı

    İzmit İnönü Caddesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı.

    2 kişi yaralandı

    Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Durumun haberi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

    Kocaeli de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı #1

    4 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın aktardığına göre; kavgaya müdahale eden polis ekipleri ise olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

    2 kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki grubun birbiriyle kavga etmesi, vatandaşların durumu ihbar etmesi yer alıyor.

    Kocaeli de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı #2

    Kocaeli de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı #3

    Kocaeli de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı #4

    Kocaeli de kentin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltı #5


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