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AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki kimyasal madde taşımacılığı firmasında şoför olarak çalışan Abdullah P. (56), temizlik yapmak için park halindeki tankerin üzerine çıktı.

Dengesini kaybederek tankerin içine düşen şoför fenalaştı.

Yapılan ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Merdiven yardımıyla tankerin içine giren itfaiye ekipleri Abdullah P.'yi bulunduğu yerden çıkartarak sedyeyle ambulansa taşıdı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.