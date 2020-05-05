Kocaeli'de köpekler, buzağılar ile tavuklara saldırdı

Sokak köpekleri, buzağılar ile tavuklara saldırdı. 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu. Meradan şikayetçi olan hayvanların sahibi, "Hayvancılık yapmamıza imkan sağlansın" dedi.