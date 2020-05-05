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    Kocaeli'de köpekler, buzağılar ile tavuklara saldırdı

    Sokak köpekleri, buzağılar ile tavuklara saldırdı. 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu. Meradan şikayetçi olan hayvanların sahibi, "Hayvancılık yapmamıza imkan sağlansın" dedi.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 17:37
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    Kocaeli'de köpekler, buzağılar ile tavuklara saldırdı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Karateke, bölgedeki başıboş köpeklerin aç kalmaları nedeniyle hayvanlarına saldırdığını söyledi.

    Karateke, köpeklerin saldırısında 3 buzağının yaralandığını, 30 tavuğun telef olduğunu belirtti.

    "MERA DÜZENLENSİN"

    Meranın hayvancılık için uygun hale getirilmesini ve önlem alınmasını isteyen Mustafa Karateke, "Meralarda otlayan 130 büyükbaş hayvanım var. Başıboş köpekler, buzağılarıma saldırdı, 3 buzağı yaralandı, 30 tavuk telef oldu. Hayvancılık yapan Yörükleriz. Mera, hayvancılık yapan Yörükler için düzenlenerek, hayvancılık yapmamıza imkan sağlansın." dedi.

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