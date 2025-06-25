Kocaeli'de korku dolu anlar: Gaz yüklü tankerde yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan gaz yüklü tankerin motor kısmı alev aldı.
Durumu fark eden sürücü hemen tankeri durdurarak araçtan indi.
Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
PANİĞE NEDEN OLDU
Tankerin gaz yüklü olması büyük paniğe neden olurken trafik akışı polis ekipleri tarafından kesildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.