Kocaeli'de korkutan anlar: Otogarda etrafa rastgele ateş açtı İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tabancayla etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken şüphelinin, uzman çavuş olduğu ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.