Kocaeli'de korkutan anlar: Otogarda etrafa rastgele ateş açtı

- Kocaeli'de otogarda bir kişi tabancayla rastgele ateş açtı.
- Polis, uyarılara rağmen silahını bırakmayan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
- Uzman çavuş olduğu öğrenilen şüpheli hastaneye kaldırılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı.
Olayda, terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı.
POLİS TARAFINDAN BACAĞINDAN VURULDU
Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu.
UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.