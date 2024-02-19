Kocaeli'de küfür kavgası: Darbedilen 2 kişi yaralandı Kocaeli İzmit'teki bir kafede küfür yüzünden çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'ndeki bir kafede O.Ö. ve A.E. ile bir başka masada oturan şahıslar arasında küfür etme sebebiyle tartışma çıktı.

Büyüyen olayda darbedilen O.Ö. ve A.E. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kafeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Ö. ve A.E. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafede kavga sırasında bazı camların kırıldığı görüldü.

Kafe geçici olarak kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)