Kocaeli'de kuyumcuya büyük vurgun: Havalandırmadan girip 10 milyon TL çaldılar İzmit'te bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırmadan halatla inen hırsızlar 10 milyon TL çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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DHA

Kocaeli'de büyük kuyumcu soygununun failleri aranıyor.

Dün gece saatlerinde İzmit ilçesinde alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.

Havalandırmadan girdiler

Alışveriş merkezine gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, dükkanın çatı kısmındaki havalandırmadan halat yardımıyla içeri girdi.

Hırsız altınları aldıktan sonra aynı şekilde kaçarken alarm çalması üzerine dükkanın önüne güvenlik görevlisi ve iş yeri sahipleri, hiçbir şey görmedikleri için geri gitti.

Sabah işe geldiğinde hırsızlığı fark etti

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti.

Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerin polis ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatıldı

Polis ekipleri yaşanan hırsızlık olayına ilişkin kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Ayrıca dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru da bulundu.

Yaklaşık 10 milyon TL çaldı

Yapılan incelemeler sonucu çalınan altın miktarı belli oldu.

Toplam değeri 9 milyon 897 bin TL olan 3 kilo 200 gram altın, 50 bin dolar değerinde pırlanta, 100 bin TL nakit para, 10 bin Dolar ve 5 bin Euro ile 120 gram külçe altının çalındığı tespit edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)