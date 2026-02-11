Kocaeli'de lastik tamiri sırasında silahlı saldırı: Sanığa 20 yıl hapis

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

9 Şubat 2024’te Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde, bir fabrikada servis şoförü olarak çalışan 48 yaşındaki Yılmaz Sınıksaran, kullandığı servis otobüsünün jant kapağını takmak için aracın önünde eğildiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre, arkasından yaklaşan Şahin A., tabancayla Sınıksaran’ın başına ateş etti. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı, silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Sanık savunmasında, maktulün kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu ve işten çıkarılmasına neden olduğunu öne sürdü.

DURUŞMA KAPALI YAPILDI

Hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açılan tutuklu sanık Şahin A.’nın yargılaması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdü. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tarafların talebi üzerine duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.

MÜEBBET HAPİS, TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Şahin A.’yı “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, eylemin “haksız tahrik” altında işlendiği kanaatine vararak cezayı 18 yıla indirdi.

Mahkeme ayrıca, sanığa ruhsatsız silah bulundurmak suçundan (6136 Sayılı Kanuna Muhalefet) 2 yıl hapis cezası verdi.

Böylece Şahin A., toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.