Kocaeli'de lise önünde karne sonrası silah sesleri yükseldi Darıca ilçesinde yanında getirdiği tabancayla karne töreninden çıkan lise öğrencisi arkadaşını kazara bacağından vurdu. Yaralanan M.Ö., hastanede tedaviye alındı.

DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde karne günü üzücü bir olay yaşandı.

Öğle saatlerinde lise binasının önünde yaşanan olayda, başka bir okulda öğrenim gören 11’inci sınıf öğrencisi O.K., karne töreni sonrası buluşmak için arkadaşı M.Ö.’nün okuluna gitti.

O.K., karnesini alıp okulun önünde yanına gelen arkadaşı M.Ö.’ye belinden çıkardığı tabancayı gösterip, şakalaştı.

Silahı beline takarken ateş aldı

Bu sırada yanlarına doğru yaklaşan okul müdürünü görüp paniğe kapıldı ve silahı beline geri takmak istedi.

Ancak silah ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, M.Ö.’nün bacağına isabet etti. M.Ö. kanlar içinde yere yığılırken O.K. ise kaçtı.

Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan M.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, O.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.