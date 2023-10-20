Kocaeli'de liselilerin kız kavgası Çayırova'da liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçakla yaralandı.

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İHA

Kocaeli'deki kız kavgası sosyal medyanın gündeminde...

İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı.

Gençler tartışmanın büyümesiyle şehrin sanayi bölgesinde buluştu.

Darbedip bıçaklandı

M.S. isimli genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı.

O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

O anlar kamerada

Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü.

Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu.

Soruşturma başlatıldı

Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)