Kocaeli'de metrelerce sürüklenen kızın kolu kopma noktasına geldi

İHA
Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolunda yarış yaptıkları iddia edilen motosikletli grup kazaya karıştı.
Metrelerce sürüklenen motosikletteki Dilan A. feci şekilde yaralandı.
Kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi.
KOLU VE PARMAKLARI KOPMA NOKTASINA GELDİ
Kazayı gören arkadaşları hemen yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI
Genç kızın ameliyata alındığı, kolunun ve parmaklarının kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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