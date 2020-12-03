Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta öldüğü belirlenen 26 yaşındaki gencin, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı içerisinde sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin cansız beden üzerinde yaptığı kimlik kontrollerinde, ölen kişinin 26 yaşındaki İbrahim Saçan olduğu belirlendi.

TUVALETİNİ YAPMAK İÇİN GİRDİ

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Saçan’ın tuvaletini yapmak için mezarlığa girdiği, bu sırada yere düşerek bir daha kalkamadığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vücudunda herhangi bir yara olmayan Saçan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Asri Mezarlık morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.