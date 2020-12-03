Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.349
0.64%
EXEN Coin
11.53
5.10%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

    Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta öldüğü belirlenen 26 yaşındaki gencin, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 13:27
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 14:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı içerisinde sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Polis ekiplerinin cansız beden üzerinde yaptığı kimlik kontrollerinde, ölen kişinin 26 yaşındaki İbrahim Saçan olduğu belirlendi.

    Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu #1

    TUVALETİNİ YAPMAK İÇİN GİRDİ

    İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Saçan’ın tuvaletini yapmak için mezarlığa girdiği, bu sırada yere düşerek bir daha kalkamadığı belirtildi.

    Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Vücudunda herhangi bir yara olmayan Saçan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Asri Mezarlık morguna götürüldü.

    Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu #3

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de mezarlıkta bir kişi ölü bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir